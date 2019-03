Bari, De Laurentiis pensa già alla C: idea Braglia per la panchina

Fonte: www.tuttoserieD.com

Secondo quanto riporta la testata TuttoserieD.com il Bari, con in testa il Presidente Luigi De Laurentiis, sta già lavorando in prospettiva futura, preso atto del malcontento di gran parte della tifoseria rispetto alla guida tecnica e consapevole che per affrontare il Campionato di Serie C da protagonista sia necessario affidare la Panchina ad un Tecnico ancor più esperto e profondo conoscitore della Categoria. Il nome in testa al taccuino dei vertici del Club è quello di Piero Braglia, attuale Allenatore del Cosenza, specialista in promozioni e che, una volta raggiunta la salvezza in B con i Lupi rossoblu, potrebbe decidere di accettare le lusinghe del team pugliese. Il Bari, Oggi, è difficile da rifiutare per chiunque e l'arrivo di Braglia potrebbe fare da apripista ad altri affari sull'asse Cosenza-Bari. Con assoluta certezza ci sarà un riassetto societario con Stefano Trinchera, (D.S. proprio del Cosenza e ambito da altre società di B), che in questo momento pare sia il prescelto a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo portando a Bari alcuni dei protagonisti dell'ultimo vincente biennio cosentino. Tra questi si fanno i nomi di Gennaro Tutino (in prestito dal Napoli), Riccardo Idda e Gianluca Litteri, pronti a seguire Braglia in Puglia e ai quali si andrebbe ad aggiungere qualche altro giovane prospetto importante via Napoli come Gianluca Gaetano, talento cristallino, disposto a farsi le ossa in C solo in una piazza ambiziosa ed importante come Bari. Insomma, si lavora alacremente per non farsi cogliere impreparati e allestire un organico di prim'ordine, con la certezza che questa rosa, seppur vincente, sarà svecchiata, smantellata e solo in pochissimi saranno riconfermati.