Bari, De Laurentiis spinge per la C: cena con Malagò e Decaro a Roma

Cena a Roma, al circolo Aniene, tra il presidente del CONI Giovanni Malagò, il Sindaco di Bari Antonio Decaro e Luigi De Laurentiis, presidente del nuovo Bari. L'idea del CONI, nonostante l'opposizione delle leghe di C e di D, è quella di far iscrivere la nuova SSC Bari direttamente alla terza serie italiane. La notizia è stata riportata da Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, sulla sua pagina facebook.