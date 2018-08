Bari, fatta per il ritorno di Brienza. Poi Neglia e Lora

© foto di Federico Gaetano

Il Bari e Franco Brienza continueranno la loro avventura assieme dopo il fallimento e la rinascita del club pugliese. Il fantasista classe '79, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha infatti trovato l'accordo con il club biancorosso e firmerà un contratto annuale aprendosi la strada anche per un futuro da dirigente. Il mercato del Bari però non si chiude qui visto che sono in arrivo altri due giocatori importanti per la categoria: l'esterno d'attacco Samuele Neglia, lo scorso anno alla Robur Siena, e il mediano Filippo Lora, ex Cittadella.