Bari, Galli: "Vedrò ADL martedì, pensavo fosse uno scherzo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan e indicato da Aurelio De Laurentiis come nome per il vivaio del suo nuovo Bari, è intervenuto ai microfoni di Radio24: "Mi ha chiamato De Laurentiis ieri mattina, mi ha anticipato cosa avrebbe detto in conferenza stampa. Mi ha proposto di lavorare per il Bari, oggi ci siamo riparlati e abbiamo preso appuntamento per martedì a Napoli. Con De Laurentiis ho parlato soltanto al telefono quindi non posso dire cosa mi vuole proporre. Posso dire che nel sud-Italia ci sono tanti ragazzi di talento che dovrebbero restare nelle squadre del sud. Ho sentito Carlo Ancelotti (inizialmente perché pensavo ad uno scherzo telefonico, volevo capire se fosse davvero il numero di De Laurentiis), Carlo mi ha detto di aver parlato di me al presidente e sarebbe contento se andassi lì per il settore giovanile", le parole di Galli.