Bari, Hamlili già in ritiro coi nuovi compagni

Non è ancora ufficiale il suo passaggio dalla Pistoiese al Bari, ma Zaccaria Hamlili vuole accelerare i tempi e per questo – come riporta Ilgalletto.tv - si è già aggregato ai nuovi compagni nel ritiro di Roma. Il centrocampista classe '91 ritroverà a Bari quel Giovanni Cornacchini che fu già suo allenatore nel 2015-16 all'Ancona.