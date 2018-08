Bari, in arrivo un colpo offensivo: Simeri dal Novara

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto rivelato da Sky Sport il Bari avrebbe chiuso con il Novara per l'acquisto dell'attaccante classe '93 Simone Simeri. Il calciatore nella passata stagione ha segnato 12 reti in 36 presenze con la maglia della Juve Stabia in Serie C.