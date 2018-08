Bari in Serie C? Gravina chiude le porte: "Non ci sono possibilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ci sono regole chiare, purtroppo le domande per i ripescaggi sono scadute". Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, chiude le porte alle (già poche) speranze del Bari di giocare subito in Serie C, dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno: "Non ci sono le possibilità e le condizioni perché il Bari giochi in C il prossimo anno".