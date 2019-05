Bari In Serie C, si ripartirà da Cornacchini e Scala

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il Bari in Serie C continuerà con Matteo Scala in dirigenza e Giovanni Cornacchini sulla panchina. Il tutto a meno di clamorose e imprevedibili sorprese. "I due pilastri su cui ha poggiato l’organico che ha dominato la Serie D. Il tecnico ha saputo miscelare la qualità dei suoi uomini alla concretezza, in soldoni ha meritato sul campo la conferma. - si legge all’interno dell’articolo - Tocca alla società, piuttosto, rimetterlo nelle condizioni di primeggiare e rafforzarne l’immagine agli occhi della piazza, affinché non finisca nel mirino al primo stop".