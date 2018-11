Bari, infortunio Siaulys: Maurantonio promosso in attesa del mercato

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo l'infortunio di Ovidijus Siaulys, operato al testicolo destro, che dovrà restare fermo almeno un mese, il Bari potrebbe rivolgersi al mercato per trovare un secondo portiere che possa coprire le spalle al titolarissimo Davide Marfella. Come rivela Tuttobari.it al momento la società ha deciso di promuovere l'attuale preparatore dei portieri Roberto Maurantonio come secondo portiere in attesa di valutare se ricorrere o meno al mercato per sostituire il giovane lituano.