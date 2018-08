Bari, le prime mosse di ADL: Nené, Brienza e Andrada possono restare

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul Bari, riportate dall'edizione locale del quotidiano La Repubblica. La nuova società del patron Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare sul 34enne brasiliano Nenè, ma anche Franco Brienza (39) non ha mai nascosto la possibilità di chiudere la carriera in biancorosso. Il calciatori con maggiori chance di restare in biancorosso è l’argentino Federico Andrada (24), che sino all’altro giorno si è allenato in città.