Bari, partito il raduno: Mattera e Cacioli primi due colpi

Buona la prima per la SPAL di Leonardo Semplici. Vittoria sul Bologna e tanta carica positiva per affrontare le prossime partite. “Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare...

Parte coi primi due botti la campagna acquisti della nuova SSC Bari, che oggi comincia la sua avventura a Roma presso il Park Hotel Mancini, sede che ospiterà anche gli allenamenti del gruppo di Giovanni Cornacchini (la cui investitura sarà formalizzata a breve). A vestire la maglia biancorossa saranno Giuseppe Mattera e Luca Cacioli, con i quali l'accordo è stato raggiunto in giornata. Si attende soltanto la firma sui contratti dei due centrali difensivi. Proseguono le trattative per altri atleti che potrebbero essere ufficializzati anche nelle prossime ore. Della ricostruzione tecnica dei pugliesi si occuperanno Matteo Scala e Giuseppe Pompilio, due uomini di fiducia del Ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Entrambi con esperienze nel Carpi, il secondo anche nell'area scouting del Napoli.

