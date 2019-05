Bari, ritorno di fiamma per Rosina. Ma c'è l'ostacolo ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.it il futuro del trequartista Alessandro Rosina, classe ‘84, potrebbe lasciare il club granata dove milita dal 2016 visto che non rientra nei piani societari. Nel suo futuro ci sarebbe un ritorno in una piazza dove ha fatto bene in passato (10 reti in 40 presenze nel 2015-16) come il Bari, neopromosso in Serie C. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, circa 350mila euro, che percepisce a Salerno. Solo spalmandolo in più anni, almeno due, il suo ritorno a Bari potrebbe concretizzarsi nel corso del mercato estivo.