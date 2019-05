Bari, si programma la Serie C: la situazione contrattuale dei big

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Raggiunta la promozione in Serie C, il Bari pensa al futuro, e all'allestimento di una squadra che possa garantire una certa affidabilità anche tra i professionisti, partendo comunque da quelle che sono le attuali basi.

I calciatori che hanno buone chance di vestire la maglia biancorossa, sono il difensore Valerio Di Cesare, il centrocampista Francesco Bolzoni e gli attaccanti Roberto Floriano, Samuele Neglia e Simone Simeri; discorso aperto anche per il difensore Giuseppe Mattera e il centrocampista Zaccaria Hamlili, ma molto dipenderà anche dall'eventuale conferma di mister Giovanni Cornacchini.

Discorso a sé, quello relativo a Franco Brienza: nonostante i 40 anni compiuti, se se la sentirà potrà ancora proseguire la sua avventura in quel di Bari, la società non ha posto limiti. La scelta sarà sua.

A riferire tutto ciò, è La Gazzetta dello Sport.