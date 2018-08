Bari, si tenta il colpo Mattera: novità nei prossimi giorni

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Potrebbe essere Giuseppe Mattera uno dei primo acquisti del nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis. Si è tenuto ieri un incontro esplorativo tra l'entourage del difensore e Matteo Scala, che in questi giorni si sta occupando in prima persona del mercato biancorosso. Novità attese nei prossimi giorni. Mattera era stato corteggiato anche da Turris e Team Altamura, oltre che dal Matera anche se, in quest'ultimo caso, non si è ancora trovato l'accordo economico.