Bari, tutta la famiglia De Laurentiis al San Nicola

© foto di Federico De Luca

La famiglia De Laurentiis (il patron Aurelio e i figli Luigi ed Edoardo) non ha intenzione di perdere l'esordio casalingo del nuovo Bari e per questo, nonostante il Napoli giochi alle 12:30 a Torino, sarà presente in tribuna al San Nicola per la sfida fra i pugliesi e la Sancataldese programmata per le ore 15:00 di domani. Lo riporta Notiziariocalcio.it.