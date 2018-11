Bari, ufficiale l'accordo con DAZN per la trasmissione delle gare

Fonte: Tuttobari.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da questa mattina è ufficiale l'accordo per la trasmissione delle gare interne ed esterna della SSC Bari sulla piattaforma Dazn. La conferma è arrivata dal presidente Luigi De Laurentiis: "La presenza di oltre 600 tifosi durante la trasferta a Messina e la media di oltre 1000 abbonamenti sottoscritti al giorno, in un campionato di Serie D, confermano le nostre aspettative: Bari è una piazza dall’enorme potenziale che merita la massima attenzione mediatica. Avere al nostro fianco DAZN sarà fondamentale in questo percorso di rinascita e rilancio di una delle più importanti realtà calcistiche del sud Italia, e non solo dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. Dare la possibilità a chi vive fuori dalla Puglia e a chi non può seguirci in trasferta di vedere le partite in TV è un ulteriore tassello in una strategia di comunicazione e marketing più ampia che mette i tifosi al centro del nostro progetto".

Anche Veronica Diquattro, EVP Revenue di DAZN Italia, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per questa nuova partnership: "Siamo contenti di questo accordo che ci permetterà di essere al fianco della squadra e dei suoi tifosi all’inizio di questo percorso di rinascita. Bari, con il suo San Nicola, è una delle piazze calcistiche più importanti del sud Italia, che negli anni ha regalato molte emozioni ai propri numerosi e appassionati tifosi".