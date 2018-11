Bari, visite per Muraro: entro 48 ore l'idoneità per giocare

Il futuro di Jacopo Murano potrebbe essere al Bari, ma bisognerà attendere le prossime 48 ore. L'attaccante ex Trapani si è sottoposto oggi alle visite mediche e ora attende l'esito dell'idoneità per tornare in campo, che dovrebbe arrivare appunto entro il 19 ottobre. Lo riporta Tuttocalciopuglia.com sottolineando le parole del calciatore: “Sono carico, spero davvero di poter ricominciare. Incrociamo le dita. Guardare le partite da spettatore in questi mesi è stato strano e brutto allo stesso tempo, ma la salute viene sempre prima di tutto".