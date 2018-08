Biondini-De Feudis e un attacco da C. Il Cesena muove i primi passi

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Sarà un Cesena spregiudicato, o almeno è quanto si evince dalle prime uscite dei bianconeri, quello che il tecnico Beppe Angelini ha in mente per provare a vincere il campionato. Il club romagnolo per la sua rinascita ha puntato su alcuni giocatori di comprovata esperienza come il centrale difensivo Maikol Benassi e i due centrocampisti Davide Biondini e Giuseppe De Feudis, che andranno a comporre la diga davanti alla difesa. Il primo reduce da una lunga esperienza al Sassuolo in Serie A, il secondo capitano mai dimenticato che torna a Cesena per riportarlo tra i professionisti e chiudere la carriera nella piazza a cui è più affezionato. Sempre in mezzo al campo, ma con doti più offensive, è arrivato Nicola Cappellini, anche lui già al Cesena in passato, che dovrebbe giocarsi un posto sulla trequarti con Danilo Alessandro, Loris Tortori e Andrea Zammarchi. I primi due sono giocatori dalla solida esperienza in Serie C, mentre il terzo è uno dei prodotti del florido vivaio locale trattenuti dopo il fallimento e che andranno a riempire le caselle degli Under obbligatori in Serie D.

Davanti la punta centrale sarà invece un altro neo acquisto come Ricciardo che presto potrebbe vedere la concorrenza di Nicola Russo, veterano della Serie D e sempre in doppia cifra nelle ultime tre stagioni alla Nocerina. Il suo arrivo dipenderà però dalla cessione di almeno 4-5 calciatori (Corvino, Passaniti, Pasquini e Gori i più accreditati a salutare). In entrata piace anche il portiere del Teuta Arlis Shala, ma a quel punto oltre a Passaniti dovrebbe partire anche un altro estremo difensore che potrebbe essere Jack Robert West Astuti.

Resta da sciogliere il nodo del girone: sarà uno con le altre potenze emiliane Reggio Audace e Modena, o uno sulla carta più semplice come quello con le squadre marchigiane e abruzzesi (girone ambito anche da un'altra nobile decaduta come il Bari), o magari ancora uno formato da romagnole, toscane dell'interno e umbre. Solo il 30 si saprà anche se l'intenzione della LND è evitare che le tante grandi presenti ai nastri di partenza non vengano inserite negli stessi gironi, ma distribuite il più possibile. Geografia permettendo.