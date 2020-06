Bitonto, Biason: "Abbiamo meritato la vetta e la promozione. Decisioni corrette"

Carlos Biason, centrocampista del Bitonto, ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato così del presente e del futuro dei neroverdi: "Abbiamo meritato la vetta e questo risultato, siamo in testa da ottobre e tutto ciò che abbiamo fatto ce lo siamo sudato. Scontro diretto col Foggia non disputato? E che vuole dire? (ride, ndr). Era una partita da giocare come tutte le altre, non è detto che il Foggia avrebbe vinto. Ci sono tante partite in cui i rossoneri hanno perso punti proprio nel loro stadio, è vero non sarebbe stato facile, ma come hanno detto un po' tutti, credo che le decisioni prese siano state le più corrette", le sue parole riprese da TuttoC.com.