C'è una Verona che ride: la Virtus del factotum Fresco

© foto di Flavio Mazzoleni

In un anno nero per la Verona calcistica (a livello maschile), Hellas già retrocesso e Chievo in piena lotta salvezza, c'è una squadra scaligera che ha motivo di sorridere. Si tratta della Virtus Vecomp Verona che vincendo il proprio raggruppamento di Serie D è tornata fra i professionisti a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Una società nata nel 1921 nel quartiere Borgo Venezia, ma che fino agli anni '90 aveva sempre giocato nelle categorie minori (fra la Terza e la Prima Categoria). All'inizio del nuovo millennio arrivava anche la promozione in Eccellenza a certificare la crescita della squadra rossoblù che nel 2005-06 venne promossa in Serie D e sette anni dopo si trovò a festeggiare un'immaginabile approdo fra i professionisti uscendo vincitrice dai play-off nazionali contro la Casertana. Un anno nell'allora Seconda Divisione, poi la retrocessioni e altri quattro campionati in D prima della promozione arrivata in questa stagione.

Una squadra che ha una particolarità unica che risponde al nome di Luigi Fresco. Ex calciatore della Virtus ha poi rivestito vari ruoli in società fino a diventare nel 1982 presidente e allenatore della squadra, un regno lungo 36 anni che lo ha visto protagonista delle pagine più importanti della storia del club, della sua crescita e scalata da una dimensione regionale a una nazionale. Un caso unico in Italia, e probabilmente nel mondo per longevità (come allenatore solo Guy Roux all'Auxerre lo batte coi suoi 44 anni sulla panchina) che Fresco sintetizza così: “Cos’è per me la Virtus Verona? E’ un modo di vivere, di stare insieme, di fare sport privilegiando anche la solidarietà e i valori del rispetto, dell’integrazione e del sociale. Ogni giocatore che ha vestito questa maglia sa che da noi sarà sempre uno della famiglia”.

Una promozione in cui ha messo lo zampino anche una vecchia conoscenza della Serie A, e dell'Hellas Verona, come Adaílton Martins Bolzan entrato nello staff di Fresco addetto alla cura delle palle inattive.