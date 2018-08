Caos anche in D: gironi rinviati. Il via il 16

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Non solo la C nel caos, anche la serie D. Cosimo Sibilia si schiera al fianco di Gabriele Gravina e decide di far slittare i campionati dal 2 al 16 settembre. Non finisce qui. Lunedì erano attesi i calendari e gironi, anche questi rinviati a sabato. Tutto normale se fossimo a maggio o giugno e non a fine agosto. Società che non conoscono gironi ed avversari al 23 agosto. Il caos riguarderebbe proprio i gironi, dove stando ad indiscrezioni proprio in questa estate tribolata la LND avrebbe deciso di mischiare le regioni. Sul piede di guerra la Lombardia, Regione maggiormente rappresentata da 28 club. Qualcuno vorrebbe mandare la Lombardia in Sardegna. Viaggi, spese e costi da preventivare a fine agosto. Insomma il caos non è finito e questa estate 2018 sembra interminabile dietro a scelte cervellotiche e capricci romani. Le società confidano nella politica di Sibilia e nei ragionamenti dell’Avvocato Barbiero per evitare ulteriori terremoti a ridosso dell’inizio della stagione.