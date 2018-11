Capitanio: "Contatti con l'Avellino. Sarebbe una grande chance"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da SportChannel il difensore Filippo Capitanio, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Ravenna, ha commentato le voci sull'interessamento dell'Avellino confermando i contatti: “Abbiamo avuto un contatto la scorsa settimana e spero che l'Avellino mi dia la possibilità di vestire la maglia biancoverde. Ritroverei Alessandro De Vena, una grandissima persona, con lui ho giocato cinque mesi con il Santarcangelo, è un attaccante molto valido. - continua Capitanio come riporta Tuttoavellino.it - Avellino potrebbe rappresentare una grande chance per me, dopo aver disputato un'ottima stagione in Serie C. Non avrei problemi a scendere di categoria, perché parliamo di una piazza che vale la Serie B”.