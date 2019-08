Caracciolo e il no al Palermo: "Ho ancora tanto da dare alla Feralpi"

Dalle colonne de Il Giorno l’esperto centravanti Andrea Caracciolo ha spiegato i motivi che l’hanno portato a dire no alla proposta del Palermo per restare ancora alla Feralpisall a cui è legato fino al 2020: “Ho ancora un anno di contratto con la FeralpiSalò. L’anno scorso, nonostante un infortunio che mi ha creato qualche problema, ho realizzato dodici gol. Quest’anno spero di offrire un’ annata ancora migliore. - continua Caracciolo - Non mi è sembrato giusto andare via per l’ affetto che ho per il presidente Pasini, nonostante abbia tanto affetto anche per Palermo. Mi diverto ancora e qua, con il lavoro, posso dare ancora tanto”.