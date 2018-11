Casadei: "Un gol col Cesena vale più dei 9 fatti col Romagna Centro"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Intervistato dal Corriere Romagna l'attaccante del Cesena Ettore Casadei ha parlato dell'emozione provata nel segnare il suo primo gol con la maglia bianconera: “Questa maglia non pesa, è semplicemente un onore indossarla. Qualsiasi ragazzino romagnolo, quando è piccolo, sogna di indossare quella maglia, perché i giocatori più forti, che ce l’hanno fatta sono usciti tutti dal Cesena. - spiega Casadei tornando anche sul mercato estivo – C'erano alcune proposte dalla Serie C e una dal Matelica in D, poi il Cesena è fallito ed è cambiato tutto. Ho capito che stava passando il treno giusto, quello da non perdere perché sarebbe stata un'occasione unica. Il gol? I 9 segnati al debutto in Serie D con il Romagna Centro sono stati importanti, ci mancherebbe, ma segnare con la maglia del Cesena, davanti a 650 tifosi, è un’altra cosa”.