Cavese, nel mirino Giuseppe Palma

© foto di Federico De Luca

La Cavese è ora impegnata nella presentazione della domanda per il ripescaggio in serie C, ma questo non impedisce l'emergere delle prime idee di mercato. Per il centrocampo interessa Giuseppe Palma (24), quest'anno protagonista con la maglia del Mantova. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, per Giuseppe si tratterebbe di un avvicinamento a casa: in passato ha vestito le maglie di Vicenza, Paganese, Zalgiris (Lituania), Ischia e Chiasso in Svizzera.

Sull'ex azzurrino under 19 si registra anche l'attenzione di Portici, altro club campano di serie D, ma per il futuro non è da escludere una chiamata da club di categoria superiore.