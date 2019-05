Cesena, in arrivo Raffaele Ferrara per l’area tecnica

© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com

Dopo la promozione in Serie C il Cesena inizia a programmare il prossimo campionato partendo dalla dirigenza. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport sarebbe infatti in arrivo come responsabile dell’area tecnica Raffaele Ferrara, ex direttore sportivo di Pisa e Reggiana. Da capire se con il suo arrivo l’attuale ds Alfio Pelliccioni resterà ancora in bianconero o meno.