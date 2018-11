Cesena, Patrignani: “Secondo posto sarebbe un fallimento”

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha parlato dell'avvio di stagione del club romagnolo e degli obiettivi stagionali: “Siamo solo all'inizio di un lungo cammino e dico che prima dell'avvio di stagione avrei firmato per trovarmi con 9 punti dopo quattro gare. È vero che siamo il Cesena, ma non dobbiamo dimenticarci che questa squadra è stata costruita in ritardo. Nei prossimi mesi ci aspettano tante insidie, ma è fin troppo evidente che per questo Cesena anche un secondo posto finale sarebbe un fallimento. Occhio però alle rivali, che sono agguerrite, a parte le prime due in graduatoria dovremo stare molto attenti anche al Forlì, al Matelica e al Giulianova. - continua Patrignani a Tuttocesena.it - Per ora, le società che hanno aderito al nostro progetto, sono ventisei. Contiamo di arrivare a trenta entro l’inizio del 2019. Cosa succederà in caso di eventuale promozione? Chi può dirlo, non corriamo troppo con i discorsi. Quello che è certo è che noi siamo aperti ad ogni proposta di persone che vogliono bene al Cesena. Se in futuro si presenterà un imprenditore della zona con un progetto serio, che vuole mettersi in giocoe con dei soldi ‘veri’, noi saremo ben lieti di affidargli anche la società. Quando parlo di imprenditori locali intendo dire che non vogliamo avere a che fare con speculatori, con dei rabazieri che non vogliono bene al Cesena”.