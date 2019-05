Cesena, Patrignani: "Speriamo che la promozione in C porti nuovi soci"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il patron del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha parlato del ritorno in Serie C dei romagnoli attraverso il sito ufficiale partendo dall’elogio nei confronti del ds Pelliccioni e del tecnico Angelini: “Sono stati due grandi protagonisti, con pazienza, lavoro e intelligenza hanno riportato il Cesena fra i professionisti e li ringrazio come ringrazio tutti i soci e i tifosi. Momenti di paura? Ce ne sono stati due. Il primo a dicembre quando siamo scivolati a -7 dal vertice e speravamo che il Matelice non si allontanasse troppo in attesa di rinforzarci sul mercato. Il secondo quando da +10 ci siamo ritrovati con appena due punti di vantaggio. - continua Patrignani volgendo lo sguardo al futuro – Ora vogliamo godere per qualche giorno ancora, poi ci penseremo. La società ha già impostato i programmi, ma era doveroso essere certi della promozione. Ora ci auguriamo che questa promozione possa portare altri soci. Una piazza come Cesena merita una serie C importante senza però derogare ai principi di trasparenza, serietà e sostenibilità che ci siamo dati. Questa è la filosofia con cui vogliamo continuare ad andare avanti”.