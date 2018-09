Cesena, Pelliccioni: "Obbligati a vincere, ma non basta essere belli e forti"

© foto di Matteo Bursi

Lunga intervista al direttore sportivo del Cesena Alfio Pelliccioni all'indomani del sorteggio dei calendari di Serie D: “Cominciamo contro una delle squadre più forti, quindi si tratta di un avvio in salita anche se l'Avezzano è uscito con le ossa rotte dalla Coppa Italia, come noi, e vorrà riscattarsi. Del calendario però mi interessa poco anche perché molte squadre non le conosciamo. - continua Pelliccioni al Corriere Romagna - Di sicuro c'è che il Cesena in Serie D è obbligato a vincere, ma per riuscirci serve essere affamati, non basta essere belli e forti”.