Cesena, per la Serie C raddoppiato il capitale sociale del club

Il Cesena è pronto per la Serie C. Il club ha comunicato che ieri si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci ed il capitale sociale è stato raddoppiato da trecentomila a seicentomila euro. Così il presidente Patrignani: "L’aumento di capitale è stato voluto al fine di dotare la società della solidità necessaria per partecipare ad un torneo altamente competitivo come la serie C e farlo in una maniera che sia in linea con la storia e il prestigio di una realtà come Cesena”.