Cesena, sirene per Ricciardo. Il club spinge per il rinnovo

Con otto reti in otto gare Giovanni Ricciardo è uno degli uomini copertina del Cesena di questo avvio di stagione tanto da aver attirato su di sé l'interesse di due club importanti di Serie D come Avellino e Como pronti a gennaio a strapparlo ai romagnoli. I due club avrebbero già fatto pervenire agli agenti del calciatore un'offerta di contratto fino al 2021 con ingaggio raddoppiato. Secondo quanto riportato da Tuttocesena.it il club romagnolo non vuole però perdere il suo attaccante, forte anche della volontà espressa dal calciatore di restare in bianconero, e sta pensando di prolungare fino al 2020 il contratto del calciatore.