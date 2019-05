Cesena, spunta Zironelli per la panchina in Serie C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere Mauro Zironelli, fresco d’addio con la Juventus Under 23, il nuovo tecnico del Cesena. Il direttore sportivo romagnolo Alfio Pelliccioni avrebbe infatti avuto un lungo colloquio telefonico con l’allenatore per sondare il terreno in vista della prossima stagione. Su Zironelli la concorrenza è alta con Padova, se dovesse arrivare Sogliano in dirigenza, e Vicenza Virtus pronte a mettere sotto contratto l’ex bianconero.