Como, dall'Inter potrebbero arrivare 5 giovani in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la promozione in Serie C il Como è al lavoro per costruire una squadra all’altezza per andare alla ricerca della salvezza. Secondo quanto raccolto da Tuttoc.com i lariani potrebbero pescare ben cinque calciatori in casa Inter, con cui si creerebbe così una collaborazione tecnica. I nomi sono quelli di Marco Pissardo, portiere classe ‘98, dei difensori Andrea Cagnano e Alessandro Mattioli, entrambi classe ‘98, Niccolò Corrado, classe 2000 e Thomas Schirò, centrocampista classe 2000. Il Como è inoltre vicino al rinnovo del prestito del centrocampista classe ‘99 Enrico Celeghin