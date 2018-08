Como, presentato il ricorso avverso il mancato ripescaggio in C

© foto di Federico De Luca

E' respinta quest'oggi la domanda di ripescaggio del Como, che sarebbe potuto approdare in Serie C: la motivazione sta nella mancata fideiussione, sostituita dal club con due bonifici di pari importo che la FIGC non reputa però come garanzie valide. A ogni modo, i lariani hanno presentato il ricorso.

Questo il comunicato ufficiale:

Preso atto per mancato accoglimento da parte della FIGC della domanda di ripescaggio di Como 1907 pur in presenza di due bonifici per €650.000,00 (seicentocinquantamila) in luogo delle garanzie fideiussorie richieste, Como 1907 Srl comunica di aver affidato allo studio legale dell’Avvocato Eduardo Chiacchio l’incarico per la proposizione di ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.