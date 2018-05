Como, Pruzzo: "Col Gozzano vale una stagione. L'arbitro sia all'altezza"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

A pochi giorni dalla delicatissima e importantissima sfida contro il gozzano, ha preso la parola il ds del Como Roberto Pruzzo, che ha voluto sottolineare quanto sia alta in questo caso la posta in palio. "Domenica, Como-Gozzano non sarà una partita come tutte le altre.. È una partita che vale la stagione.. La squadra - ha detto - sta facendo tantissimi sacrifici da inizio stagione e speriamo domenica di raggiungere un risultato che entrerebbe nella storia dopo tutte le vicissitudini degli anni scorsi e l'inizio stagione travagliato. La squadra sta facendo cose grandiose ma non nascondo la preoccupazione perché ultimamente siamo stati penalizzati dagli arbitraggi in maniera pesante, basti pensare che nelle ultime 2 giornate ci sono stati dati contro due rigori totalmente inesistenti, l'ultimo al 94 della partita con il Bra viziato da un fallo gigantesco nella stessa azione. Invece il Gozzano è stato palesemente fortunato con le direzioni arbitrali, basti pensare che nell'ultima gara con la Pro Sesto sono stati negati ben 3 rigori alla Pro Sesto e non lo dico io ma lo ha detto chiaramente il direttore sportivo della Pro Sesto, Jacopo Colombo. Domenica sono previsti 4000 spettatori al Sinigaglia, ci auguriamo un arbitraggio all'altezza della situazione, speriamo di assistere ad una bella giornata di sport".