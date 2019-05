Como, si va verso la conferma di Banchini sulla panchina

© foto di Armando Serpe

Dopo aver guidato il Como alla promozione in Serie C, al termine di un duello emozionante con il Mantova, per Marco Banchini si prospetta un futuro ancora alla guida del club lariano. Come rivela Tuttoseried.com la società avrebbe deciso di confermare il giovane tecnico anche fra i professionisti dove ha vissuto due esperienze da vice a Siena e Caserta. Per Banchini, che nella sua carriera ha allenato anche in Albania, Isole Vanuatu e Malta, si tratterebbe dell’esordio in Serie C da allenatore capo.