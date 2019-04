© foto di Alessio Lamanna

Clamoroso: il Como è stato venduto. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoserieD la società comasca sarà rilevata da un fondo americano. Tra i nuovi proprietari anche alcuni imprenditori slavi. La trattativa sarebbe ai dettagli e potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. La squadra azzurra è in lotta con il Mantova per la conquista della serie C. Il costo dell'operazione potrebbe lievitare in caso di promozione in terza serie.