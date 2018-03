Da -13 a -1: la rincorsa della Vibonese verso il sogno Serie C

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Dall'amarezza estiva, alla rincorsa di febbraio. E oltre, chissà. La stagione della Vibonese è partita col piede sbagliato: esclusa dalla Serie C, poi riammessa, infine esclusa di nuovo. Dopo aver assaporato l'idea di poter giocare ancora in terza serie, i calabresi sono stati costretti a ripartire dalla D. Non semplice: avvio complicato, due sconfitte nelle prime quattro partite, ambiente incerto e squadra costruita in poco tempo, con ovvie difficoltà. Poi, la svolta: la squadra inizia a ingranare, trova continuità, vince prima due partite di fila, poi tre, poi arriva a cinque. Risale in classifica: il Troina sembrava fare un altro campionato, il distacco era arrivato a -13. Dopo lo scontro diretto vinto dai calabresi nell'ultimo turno, si è ridotto a -1. Il sogno a un passo: merito di una società che non ha mai mollato. Di una squadra corretta a strada in corso: l'ultimo gioiello aggiunto, l'argentino Alan Arario. Dal Vélez Sarsfield alla Serie D italiana, dalle sirene di grandi club europei (su tutti la Roma di Sabatini, che la spuntò ma poi non ci puntò) alle sfide con Sancataldese e Cittanovese (senza nulla togliere a questi avversari): non era facile. Eppure sta riuscendo: un po' la fotografia della stagione della Vibonese. Che non perde da inizio ottobre: 20 risultati utili consecutivi, la miglior striscia positiva di tutta la Serie D. Miglior differenza reti, -1 dalla vetta: sei mesi dopo, la Serie C sembra di nuovo possibile.