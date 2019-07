Da Mirri a cinesi e angolo-emiratiani. Tutte le ipotesi per il Palermo

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sono tre le cordate più forti per far rinascere il calcio al Palermo, lo scrive Il Giornale di Sicilia in edicola facendo il punto della situazione. I nomi che circolano da più tempo sono quelli di Massimo Ferrero e di Dario Mirri, ma si stanno facendo sotto anche alcune piste estere che portano da un lato agli Emirati e dall’altro alla Cina.

Mirri potrebbe trovare un accordo nei prossimi giorni con l’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza per dare vita a un progetto comune che abbia come base la società già costituita dall’imprenditore palermitano immettendo 3,8 milioni di euro. I due però, come riporta il quotidiano, potrebbero anche partecipare al bando ognuno per conto proprio. Ferrero invece punta a salvare i dipendenti della vecchia società, ma c’è sempre da superare l’ostacolo delle multiproprietà con l’ultima idea – intestare le quote alla figlia – che non cambierebbe molto visto che nelle norme di parla di “parenti o affini entro il quarto grado”.

Dall’estero avanza un fondo angolo-emiratino che a breve potrebbe presentare il proprio ambizioso progetto che prevederebbe un investimento di 10 milioni di euro e poi altri programmi legati alla costruzione di una cittadella dello sport e al rinnovo degli impianti. In coda restano poi le ipotesi della cinese China Communications Construction Company e del patron del Leeds Andrea Radrizzani che però al momento non risultano molto forti.