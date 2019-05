Da Romizi a Galano, il Bari dice no ai cavalli di ritorno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Punto sul mercato del Bari sul Corriere del Mezzogiorno in edicola che spiega come il club pugliese non sarebbe tentato da riportare in biancorosso alcuni giocatori che nel recente passato bene hanno fatto a Bari: “Difficilmente si potrà arrivare a Di Carmine o Antenucci, per fare nomi venuti fuori in queste settimane. Tanto meno Tutino, destinato a team di categoria superiore, mentre piace Di Gaudio anche se la pista è complicata. Escluse invece le ipotesi di alcuni grandi ritorni come Romizi, Galano, Sciaudone o Salviato. La società ha fatto sapere di non essere interessata. - si legge ancora sul quotidiano – Brienza? Nel corso del faccia a faccia con il patron biancorosso, previsto nei prossimi giorni, si capirà se andare ancora avanti in campo o, chissà, iniziare una nuova carriera dietro la scrivania".