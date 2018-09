De Laurentis jr: "A questo Bari dò 10, ma è presto per i bilanci"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a margine della tappa barese della Mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano soffermandosi sulla costruzione della squadra pugliese promossa a pieni voti: “Al momento non posso dire molto, i calciatori sono arrivati ieri e sono partiti gli allenamenti, ma il mio voto a questo Bari è 10. Per i bilanci ci sarà tempo, ora dobbiamo solo lavorare. - continua De Laurentiis a Sky Sport - Stiamo lavorando giorno e notte per risolvere le problematiche del terreno di gioco del San Nicola, ma siamo molto fiduciosi”