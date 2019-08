© foto di Federico Gaetano

Alla fine non si è concretizzato il ritorno di Pablo Hernan Dellafiore al Palermo. La dirigenza rosanero infatti ha deciso di non tesserare l’esperto difensore attualmente svincolato che dalle colonne de Il Giornale di Sicilia ha espresso tutto il proprio rammarico: “Mi sarebbe piaciuto far parte di questo progetto, sono deluso, dispiaciuto e c’è un po' di amarezza, ma per fare le cose bisogna essere in due e così non è stato. - continua Dellafiore - Pergolizzi mi ha sempre dato la possibilità di giocare, pensavo che questo periodo di prova si concludesse in maniera positiva visto che ho passato venti giorni con la squadra. Magari per loro sarebbe stato impegnativo tesserarmi. La squadra è ottima, non conosco la Serie D, ma gli over sono di un certo livello e gli under potranno dare il loro contributo“.