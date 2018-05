Dg Taranto: "Sergio collaborerà con noi come consulente esterno"

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta con la Cavese, il Taranto può gettare le basi per la prossima stagione che dovrà essere ambiziosa, al netto di una possibile riammissione in serie C. Nel frattempo è stata scelta la sede del ritiro, che sarà Camigliatello Silano (16 luglio-5 agosto). Raffaele Sergio entrerà a pieno titolo nella famiglia rossoblù come collaboratore esterno. Confermata, quindi, la volontà di non procedere all'assunzione di un vero e proprio Ds organico, come rivelato telefonicamente dal Dg Gino Montella nel corso della trasmissione sportiva "Rossoblù 85" in onda su Canale 85. "Se verrà la riammissione, la prenderemo come una manna caduta dal cielo - le parole di Montella -. Per ora siamo in D e dovremo programmarla per vincere. Abbiamo perso la finale play-off contro una squadra oggettivamente più forte, per cui il nostro resta un gran campionato. Prenderemo grandi calciatori in modo che, se dovesse arrivare questo salto in C, ci faremmo trovare pronti. Non siamo fermi: ho preso già contatti con diversi sponsor e ora andremo a visionare la sede del prossimo ritiro. Vogliamo riportare il Taranto dove merita dopo averlo fatto uscire dalla palude in cui si trovava. A volte un Ds, per sua stessa natura, è abituato a portarsi 4-5 giocatori che siano assistiti da qualche procuratore. Ed è una cosa che vogliamo evitare. Per questo ci avvarremo di consulenti esterni. Raffaele Sergio ha 250 presenze in A e ha fatto la Coppa Uefa, ha giocato in club come Napoli, Lazio, Udinese e Torino. E' un mio carissimo amico e ha costruito una Cavese vincente in 15 giorni. In serie D, la figura del Ds non è prevista dalle normative e nulla toglie che ci si possa avvalere di collaboratori dell'area tecnica. Come società, abbiamo le idee chiare. Chi giocherà a Taranto deve sapere che per lui sarà un onore vestire questa maglia. Il vero nome è il Taranto, non il calciatore che verrà. Certamente seguiamo elementi di un certo spessore. Cazzarò ha staccato la spina per una settimana, ma il nostro progetto era quello di confermarlo. Ragno? Abbiamo già un ottimo allenatore in casa, che peraltro non è uno yes-man ma solo uno che calza col nostro progetto. La cosa importante è che finalmente nel corso di questa estate non parleremo di un Taranto con problemi di iscrizione. Saremo in ritiro dal 16 luglio al 5 agosto: sarà una permanenza lunga in modo che i giocatori siano pronti per la prima giornata di campionato".