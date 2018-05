Disfatta Varese. Dal sogno serie C alla retrocessione in Eccellenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due anni fa la promozione in serie D, lo scorso anno un secondo posto alle spalle del Cuneo e quest'anno una partenza ambiziosa per il ritorno in C. Invece la stagione è finita come peggio non poteva. Il Varese oggi ha perso i play out a Voghera, serie D girone A, ed è retrocesso in Eccellenza.

In casa Varese non c’è mai fine al peggio e oggi è stata scritta una delle pagine più brutte della lunga storia biancorossa. Una stagione tribulata e grottesca si è conclusa nel peggiore dei modi con la retrocesione in Eccellenza (avete capito bene, in Eccellenza). Per evitarla la squadra avrebbe dovuto vincere sul campo di Voghera, dove invece è stata l’Oltrepo a festeggiare. Agli avversari, meglio piazzati in classifica, sarebbe bastato un pareggio, invece hanno chiuso in bellezza con un rotondo 2-0.

Finisce così, con Bizzi rabbioso ed espulso nel finale e la squadra a colloquio con la Curva.