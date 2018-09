Ds Avellino: "Tornati a casa. Contenti per Sforzini. Wilmots? Non facile"

© foto di Federico Gaetano

Allenamento al Partenio-Lombardi, dopo alcune difficoltà, per l'Avellino. Il cui ds Carlo Musa si è soffermato ai microfoni di tuttoavellino.it: "Siamo tornati nella nostra casa e per noi è una bella giornata. Poi è arrivato anche Sforzini, quindi siamo davvero contenti. Per Wilmots abbiamo un incontro tra domani e giovedì. Siamo distanti sotto alcuni aspetti, non sarà facile. Potremmo prendere un under, per chiudere il cerchio su una rosa di 26-27 calciatori. Poi sarà il campo a dire se saremo o meno pronti".