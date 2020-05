Ds Campodarsego: "Al 90% giocheremo in Serie C. Vogliamo capire se cambierà il format"

Il direttore sportivo del Campodarsego Andrea Maniero ai microfoni di Tuttoc.com ha smentito le voci che vorrebbero il club veneto pronto a rinunciare alla Serie C, che dovrebbe arrivare vista la decisione della Lega Nazionale Dilettanti di cristallizzare le classifiche promuovendo fra i professionisti le prime in classifica: “Non è vero che rinunceremo alla Serie C. Semplicemente un presidente, prima di fare un passo importante come il salto tra i professionisti, ci pensa bene. Stiamo parlando di un imprenditore serio che vuole fare le cose per bene, che ha preso questa società in prima categoria e l'ha portata in alto come non mai. Però sente in giro che la C è un bagno di sangue e quindi è normale che sia cauto. Ma nonostante le scarse entrate e le grosse uscite è possibile fare calcio in maniera sostenibile. Anche perché la nostra è una piazza piccola che non deve strafare, non faremo la fine del vecchio Parma, del vecchio Cesena o del vecchio Palermo. Qui, con un budget normale da piccola piazza siamo riusciti ad arrivare primi e proveremo a salvarci. È normale, comunque, che il presidente e io vogliamo capire se cambierà il format, se cambieranno le regole e quanto arriverà dal minutaggio. L'importante è che, se sportivamente andrà male, il presidente potrà cadere in piedi. Niente budget folli, dunque. Ma la voglia di fare la C c'è e al 90% giocheremo in quella serie”.