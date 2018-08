Ds Cesena: “Floccari? Ce l'hanno offerto, ma non c'è stato seguito”

© foto di Federico De Luca

Negli ultimi giorni in casa Cesena è circolata con insistenza la voce di un possibile sbarco di Sergio Floccari, ora alla SPAL e corteggiato da diversi club in Serie B, in bianconero. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il direttore sportivo Alfio Pelliccioni sulle colonne del Corriere Romagna: “Un intermediario mi ha contattato dicendomi che Floccari sarebbe stato disponibile a venire al Cesena in Serie D e mi ha assicurato che la SPAL gli darebbe una robusta buonuscita. Ha poi aggiunto che il procuratore del ragazzo mi avrebbe chiamato per quantificare la richiesta economica, ma nessuno si è fatto sentire e penso che questa voce sia destinata e spegnersi. - conclude Pelliccioni – Noi poi abbiamo un tetto ingaggi limitato e un solo e vero obiettivo in attacco che è rappresentato da Tortori del Venezia. Se arriva lui il mercato è chiuso”.