Ds Mantova: "Per quello fatto questo anno penso che la C sia il verdetto corretto"

Il direttore sportivo del Mantova Emanuele Righi ha parlato ai taccuini di TuttoC.com della promozione in Lega Pro: "Sinceramente ritengo che per quello fatto questo anno sia il verdetto corretto. Se poi allargo la riflessione, all’esperienza di questa società, ritengo che sia stra meritata questa promozione visto che, su 58 partite in campionato, sono state vinte 40 partite, pareggiate 14 e solo 4 sconfitte grazie a due gruppi giocatori strepitosi guidati da altrettanti tecnici bravi e preparati. Non dimentico la società che ha fatto lavorare al meglio ogni componente. Personalmente mi sono divertito tantissimo e sono contento di quel che abbiamo fatto".