Ds Rimini: "Prossimo passo TAR del Lazio, Grassi ha preso male la decisione del CONI"

Nel corso di un'intervista concessa a TuttoC.com, il direttore sportivo del Rimini Ivano Pastore ha parlato del ricorso rigettato dal CONI contro la retrocessione in D della formazione romagnola: "Prossimo step sarà il Tar del Lazio? Sì, abbiamo un avvocato molto preparato come Cesare Di Cintio che se ne occuperà. Il patron Grassi come ha preso questa decisione? Il presidente ha preso male questa decisione, ha avuto il suo momento di sconforto dopo il Consiglio Federale, ma pur essendo dimissionario non vuole sottostare a un'ingiustizia del genere e sta combattendo insieme a noi per far valere i diritti di una società che nel tempo si è sempre dimostrata solida".