Ds Sanremese: "Squadre B? Prima serve un presidente federale"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo della Sanremese Salvatore Ciaramitaro ha parlato ai microfoni di Rivierasport.it commentando l'introduzione delle Seconde Squadre in Serie C: “Penso che questo è il momento delle chicchere visto che è in arrivo l'estate. Costacurta ha espresso il suo pensiero e da uomo di calcio ha detto una cosa che può essere un beneficio per i settori giovanili in futuro. In questo momento la Federazione ha altre cose a cui pensare, tra cui eleggere il Presidente Federale. Secondo me prima eleggeranno il Presidente Federale e poi faranno le varie riforme ai campionati tra cui l'inserimento delle Squadre B in Lega Pro: al momento è un po' prematuro parlarne. - conclude Ciaramitaro - È anche intervenuto il presidente della Lega Pro dicendo che questa cosa secondo lui si farà nel 2019/2020, vedremo. Siamo fiduciosi come lo siamo stati durante tutta la stagione, ora rimaniamo concentrati e cerchiamo di vincere i playoff".